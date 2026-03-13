Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 13 marzo 2026, il servizio di Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione è stata diffusa dalla redazione del servizio, che fornisce quotidianamente informazioni sul traffico e le condizioni stradali della regione. Nessun dettaglio specifico sulle condizioni attuali o eventuali interventi è stato reso noto in questa comunicazione.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prima incolonnamenti sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite con la diramazione Roma sud e Appia poi in entrata traffico rallentato sulla Flaminia Salaria dal raccordo code a tratti sempre per traffico intenso sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire Tor Vergata in direzione della tangenziale Infine un incidente che ha visto coinvolti più veicoli tra cui un veicolo pesanti crea lunghe code sulla via Pontina in direzione della capitale siamo all'altezza del comune di mi in direzione di Latina al.