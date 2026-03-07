Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 7 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale. Il servizio si rivolge agli utenti in transito, offrendo informazioni utili per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra Casine Appia in esterna rallentamenti tra Ardeatina e Tuscolana ci spostiamo sulla Flaminia per un incidente al km 27 e 500 circa si sta in fila tra Ariano il Castelnuovo di Porto in stazione Morlupo Passiamo al trasporto pubblico per male è sospesa la circolazione sulla ferrotramvia termini-centocelle proseguono le operazioni tecniche per il ripristino della linea in alternativa Gli utenti possono utilizzare i bus della linea 105 in chiusura lo...