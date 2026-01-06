Panico sul bus | sfonda a calci e pugni lo sportello dell’autista

Da imolaoggi.it 6 gen 2026

Un uomo di origine magrebina, in evidente stato di alterazione, si è avvicinato al posto di guida di un autobus, reagendo in modo violento. Durante l’episodio, ha sfondato a calci e pugni lo sportello dell’autista, creando disagio e tensione a bordo. L’episodio è ancora sotto indagine e le autorità stanno verificando le circostanze e i motivi del comportamento.

Un uomo, descritto come di origine magrebina e in evidente stato di alterazione, si sarebbe avvicinato al posto di guida.

