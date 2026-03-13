Vetements Blazer | tra streetwear e sartoria vale il prezzo?

Un nuovo blazer di Vetements sta attirando l'attenzione per il suo stile che combina elementi di streetwear e sartoria tradizionale. Il capo è stato pubblicizzato come un prodotto di alta moda, con un prezzo che ha suscitato discussioni tra chi lo considera un investimento e chi lo valuta eccessivo. La discussione riguarda il valore percepito di un capo che unisce due mondi stilistici molto diversi.

Il blazer Vetements 'Logo Embroidered' rappresenta un caso di studio affascinante su come un dettaglio apparentemente semplice possa ribaltare l'identità stessa di un capo. La sfida principale per chi analizza questo pezzo non risiede nella complessità tecnica, spesso invisibile nelle descrizioni scarse, ma nella capacità del design di fondere due mondi opposti: la sartoria classica e lo streetwear radicale.