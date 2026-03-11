Off-White Blazer ‘OW Emb’ | tra streetwear e sartoria

Un nuovo blazer chiamato ‘OW Emb’ di Off-White combina elementi di streetwear e sartoria in un unico capo. La giacca si distingue per il suo stile che mescola dettagli urban e tocchi di eleganza classica, attirando l’attenzione di appassionati di moda e professionisti del settore. La presentazione ufficiale del prodotto si inserisce nel catalogo della nota marca di streetwear.

Laniera e doppiopetto: il codice visivo di Off-White. Il blazer 'OW Emb' rappresenta un punto d'incontro tra la tradizione sartoriale e l'estetica industriale del brand. La scelta del nero elegante funge da tela neutra, permettendo ai dettagli distintivi di emergere con forza. Off-White Blazer 'OW Emb' Il contrasto tra lana e dettagli industriali. La struttura del capo si basa su una base in lana, materiale che richiama la sartoria classica, ma viene immediatamente decostruita dai marchi visivi di Off-White.