Chivu Inter segna una nuova fase nella comunicazione nerazzurra, caratterizzata da trasparenza e fiducia. L’approccio adottato dall’ex difensore sta contribuendo a rafforzare il rapporto con i tifosi e a consolidare l’immagine del club. Questa strategia sta portando risultati concreti, rendendo l’interazione più autentica e vicina alle aspettative dei sostenitori, mentre la squadra continua a guidare la classifica con un nuovo stile comunicativo.

Inter News 24 Chivu Inter è il binomio che sta guidando la classifica, con l'ex difensore che ha imposto uno stile comunicativo basato sulla fiducia. L'ultima giornata di campionato ha confermato i verdetti: la corsa al titolo è un duello ristretto tra Inter, Milan e Napoli. Mentre la Roma e la Juventus, rallentate rispettivamente da Atalanta e Lecce, scivolano lontano dalla vetta, il club di Viale della Liberazione consolida il primato. In questo contesto, emerge con forza come allenare non sia più l'unico compito di un tecnico: la gestione dei media, materia insegnata a Coverciano dal docente Paolo Viganò, è diventata decisiva.

