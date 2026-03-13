Verona Sammarco svela | Recuperiamo Lirola poi la squadra dovrebbe essere la stessa delle scorse settimane Su Edmundsson e Bowie…

In una conferenza stampa, un dirigente del Verona ha annunciato il recupero di Lirola e ha confermato che la formazione dovrebbe rimanere invariata rispetto alle ultime settimane. Ha inoltre menzionato i giocatori Edmundsson e Bowie, senza specificare ulteriori dettagli. La vittoria recente in trasferta ha riacceso le speranze di salvezza per il club, che ora si prepara a giocare in casa.

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