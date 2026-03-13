Verona-Genoa domenica 15 marzo 2026 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 15 marzo 2026 alle 12:30 si gioca la partita tra Verona e Genoa al Bentegodi, valida per la 29ª giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state stabilite dai bookmaker. La sfida si svolge nel rispetto del calendario della massima divisione italiana, con entrambe le squadre in campo per ottenere i tre punti.

Il lunch match domenicale della 29a giornata di serie A va in scena al Bentegodi e vede di fronte Verona e Genoa. Questo scontro diretto casalingo rappresenta l’ultima opportunità per l’Hellas di rientrare nella lotta salvezza. Il successo in rimonta Dall’Ara contro il Bologna ha dato nuova linfa agli scaligeri, che hanno però necessità assoluta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Verona-Genoa (domenica 15 marzo 2026 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Articoli correlati Verona-Genoa (domenica 15 marzo 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiIl lunch match domenicale della 29a giornata di serie A va in scena al Bentegodi e vede di fronte Verona e Genoa. Tutto quello che riguarda Verona Genoa domenica 15 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Serie A Enilive 2025/26 | #VeronaGenoa: info biglietti; Verona-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Hellas Verona-Genoa, statistiche e storia del confronto; Verona-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A. Diretta Verona Genoa | Streaming video tv: scontro salvezza all’ora di pranzo! (Serie A, 15 marzo 2026)Diretta Verona Genoa, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Bentegodi per il ventinovesimo turno della Serie A, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Verona-Genoa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheLa 29a giornata della Serie A 2025-26 porta al Bentegodi, domenica 15 marzo 2026 alle 12.30, Verona – Genoa: scontro salvezza dal peso specifico enorme. Gli scaligeri sono 19° con 18 punti in 28 gare ... sport.virgilio.it . @SerieA, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Genoa: torna Colombo dal 1’ tinyurl.com/wvuyh27s x.com Serie A, in campo Napoli-Lecce: sfida testa-coda Inter-Atalanta 1-1. Alle 20.45 Udinese-Juventus. Domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2 facebook