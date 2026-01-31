Kid Yugi il paradosso del rapper che voleva essere nessuno

Kid Yugi torna a far parlare di sé, ma questa volta non per la musica o i concerti, bensì per le sue parole. Il rapper ha spiegato di voler essere un “nessuno”, di voler semplicemente vivere senza le pressioni e le aspettative degli altri. In un mondo che lo ha sempre spinto a mostrare qualcosa di più, lui sceglie di rivendicare il diritto di essere un uomo comune, senza maschere. La sua scelta sorprende molti, ma lui assicura che è l’unico modo per liberarsi dal peso delle aspettative.

"In questa società, rivendicare il diritto a essere un uomo comune è l'unico modo per esorcizzare le aspettative che gli altri proiettano su di me. Con questo disco volevo far morire l'immagine del personaggio per far emergere l'uomo". C'è qualcosa di profondamente anti-moderno nelle parole del rapper Kid Yugi al Foglio per raccontare il suo nuovo album, "Anche gli eroi muoiono". Mentre il resto della scena hip-hop si affanna nella ricerca del dissing più scioccante per incantare l'algoritmo, il rapper classe 2001 di Massafra, Francesco Stasi, non ha problemi a citare Cesare Pavese e Fëdor Dostoevskij.

