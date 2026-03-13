Valentino Rossi spiega perché oggi non ha neanche più voglia di guidare una MotoGP

Durante una cena della Hall of Fame del Motomondiale, Valentino Rossi ha parlato con Dani Pedrosa e ha spiegato di non aver più la voglia di guidare una MotoGP. Ha commentato che ora preferisce dedicarsi ad altre attività e che non sente più l’impulso di tornare in pista con le moto. La conversazione si è concentrata sulle sue attuali preferenze e sui cambiamenti nel suo rapporto con le corse.

Durante la cena della Hall of Fame del Motomondiale Valentino Rossi risponde a Dani Pedrosa e spiega perché oggi non sente il bisogno di tornare in sella a una MotoGP. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati MotoGP, frecciata di Paolo Simoncelli a Bagnaia: c’entra Valentino RossiPaolo Simoncelli bacchetta Pecco Bagnaia dopo la stagione negativa in Ducati: c’entra anche Valentino Rossi. Perché una persona normale non riuscirebbe a guidare una macchina di F1 per più di 10 giriMolti appassionati di Formula 1 che di professione non fanno i piloti almeno una volta nella vita avranno pensato che messi alla prova sarebbero... Tutti gli aggiornamenti su Valentino Rossi Temi più discussi: News, AAA giovani talenti cercasi: Valentino Rossi sale in cattedra!; Daniele Lugnoli, 40 anni da agente: Da Valentino Rossi a Magnini: ho assicurato i big dello sport; Rossi: Bagnaia si è perso, metti una sera a cena con Lorenzo e Agostini ma Salucci svela contatti Aprilia; MotoGP, VR46 al centro del mercato piloti: Ducati quasi certa di restare nonostante l'offensiva di Aprilia. Valentino Rossi punta ad un altro mondiale? Parole clamorose del pilota, Marquez e Bezzecchi tremanoFabio Di Giannantonio, alfiere di Valentino Rossi, crede di poter puntare a vincere il titolo sulla Ducati della VR46. reportmotori.it Rossi: Bagnaia si è perso, metti una sera a cena con Lorenzo e Agostini ma Salucci svela contatti ApriliaIn una supercena con le altre stelle della moto, da Lorenzo a Pedrossa, Stoner e Agostini, Valentino Rossi ha parlato della crisi di Bagnaia e della sua voglia di MotoGP. Intanto Salucci flirta con Ap ... sport.virgilio.it DALLA CENA DELLA MOTOGP HALL OF FAME, VALENTINO ROSSI: "NON VOGLIO TORNARE SULLA MOTOGP. BEZ È IN FORMA, MENTRE PECCO..." Dani Pedrosa: "La MotoGP quando la riprovi Valentino Rossi: "Mai! Un sacco di persone me lo chiedo - facebook.com facebook Valentino Rossi Graziano Rossi #Family x.com