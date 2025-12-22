Flavio e Nicole dopo la scelta a Uomini e Donne cosa si è saputo

Venerdì 19 dicembre si è chiuso ufficialmente il 2025 di Uomini e Donne, con l’ultima puntata andata in onda prima della tradizionale pausa natalizia. Da quel momento il dating show ha abbassato le luci degli studi Elios, lasciando il pubblico in sospeso tra ipotesi, indiscrezioni e un calendario ancora non definito. La ripresa della programmazione non è stata confermata, ma le date più accreditate restano quelle di mercoledì 7 o lunedì 12 gennaio, quando il format potrebbe tornare a occupare il pomeriggio televisivo dopo le festività. In questo clima di attesa si inseriscono le informazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, che ha aggiornato i fan spiegando che, almeno per il momento, non sono previste nuove registrazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Flavio Ubirti e Nicole Belloni dopo la scelta a Uomini e Donne: come vanno le cose

Leggi anche: Uomini e Donne, Nicole spiazza prima della scelta: il gesto per Flavio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Nicole e Flavio dopo l’esterna 12 dicembre - Uomini e donne Clip |; Uomini e Donne, Flavio Ubirti svela la sua scelta (sorprendente). Rivolta del web: “Finirà come Martina De Ioannon; Uomini e donne, il ritorno social di Martina dopo la (non) scelta di Flavio; Uomini e Donne, le anticipazioni del 15 dicembre: Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta tra Nicole e Martina. Lo spoiler.

Uomini e donne, Flavio e Nicole dopo la scelta: storia a gonfie vele e festività insieme - Lorenzo Pugnaloni ha svelato come starebbero andando le cose tra Flavio e Nicole lontano dai riflettori: 'Non è facile per la distanza, ma tutto bene' ... it.blastingnews.com