Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 13 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 13 marzo 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. La diretta streaming copre sia il Trono Over che il Trono Classico, offrendo aggiornamenti sui protagonisti e sugli sviluppi delle storie. La puntata viene trasmessa in tempo reale e disponibile anche attraverso il video su Witty TV.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 13 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell'ultima puntata Barbara termina la conoscenza con Renato. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Ciro. Il tronista si confronta con Martina. L'appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su "Superguida Tv" con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

