Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 13 gennaio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV
Ecco le anticipazioni e le news di oggi di Uomini e Donne, con la diretta della puntata del 13 gennaio 2026, disponibile in streaming su Witty TV. La trasmissione, condotta su Canale 5, propone gli aggiornamenti sul Trono Over e il Trono Classico. Qui troverai informazioni aggiornate sui protagonisti e le dinamiche in onda, per seguire con attenzione gli sviluppi della puntata di questa giornata.
Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 13 gennaio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata ennesimo confronto tra Gemma e Mario. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata si è conclusa con il ritorno di Cinzia e Rocco tornati in studio da separati. La coppia ha raccontato la fine della loro conoscenza, ma con punti di vista differenti. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 13 gennaio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (7 gennaio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV
Leggi anche: Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (8 gennaio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV
Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 12 al 16 gennaio 2026: la scelta di Flavio, Sabrina in lacrime; Uomini e Donne, anticipazioni: Sabrina (in lacrime) litiga con Tina e non molla il trono, ennesimo no per Gemma; Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana bacia Ernesto e si avvicina alla scelta, Sabrina rifiuta Carlo; Uomini e Donne, anticipazioni: Sebastiano sotto pressione, addii definitivi e scontri tra corteggiatrici.
Uomini e Donne, la scelta di Cristiana: chi è la nuova coppia del Trono. Anticipazioni - La tronista del dating show di Maria De Filippi ha chiuso la sua avventura su Canale 5 e ha deciso di lasciare il programma con Ernesto (che ha detto sì) ... libero.it
Uomini e Donne Anticipazioni registrazioni: Edoardo e Alessio Pilli Stella arrivano alle mani, Gemma contro Mario - Ecco le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, in particolare ecco quello che è successo tra i protagonisti del trono over. msn.com
Uomini e Donne, anticipazioni 13 gennaio 2026: Cinzia rimane, Flavio verso la scelta - Uomini e Donne, le anticipazioni di martedì 13 gennaio 2026: Cinzia rimane nel programma, Flavio Ubirti vicino alla scelta. mondotv24.it
ULTIM'ORA - Anticipazioni Uomini e Donne 12 gennaio: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta tra Ernesto e Federico - facebook.com facebook
IN ESCLUSIVA: Nella registrazione di oggi di #UominieDonne Ciro ha fatto importanti confessioni sul suo percorso da corteggiatore durante il trono di Martina! x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.