Un Daspo per i maleducati degli autobus

Prendo l’autobus un paio di volte alla settimana e spesso assisto a comportamenti poco rispettosi, come persone che parlano ad alta voce, ascoltano musica senza auricolari o mangiano cibi odorosi. Questi atteggiamenti disturbano gli altri passeggeri e creano un ambiente poco sereno a bordo. Per contrastare questi comportamenti, si valuta l’introduzione di un Daspo per i maleducati che si comportano in modo scorretto sugli autobus.

Prendo l’autobus un paio di volte la settimana. Quasi sempre noto comportamenti tipo: persone che poggiano i piedi sui sedili di fronte, passeggeri che entrano dalle uscite, ostacolando coloro che devono scendere, ragazzi con il monopattino elettrico, anche molto grandi, persone che stazionano davanti alle porte di uscita. Nessuno protesta, perché potrebbero reagire. Questa è maleducazione. Daniele Zocca Risponde Beppe Boni L’interno degli autobus è una specie di porto di mare su ruote dove passa di tutto. La maleducazione è una costante purtroppo molto diffusa, ma non solo a bordo dei bus. E su questo non si possono scaricare colpe sulla società di gestione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

