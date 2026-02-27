Aggiornamento GPS 2026 i consigli giusti per inoltrare senza errori la domanda QUESTION TIME con Semeraro LIVE Sabato 28 febbraio alle 14 | 30

Sabato 28 febbraio alle 14:30 si terrà una diretta con Semeraro dedicata all’aggiornamento GPS 2026, con consigli pratici per inoltrare correttamente la domanda. Fino a lunedì 16 marzo, insegnanti e candidati possono inserire o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze. L’evento sarà trasmesso in diretta e offrirà indicazioni utili su questa procedura.

Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it GPS 2026, i consigli giusti per la compilazione della domanda: titoli, riserve, preferenze e scelta provincia. QUESTION TIME con Sonia Cannas. LIVE Mercoledì 25 febbraio alle 14:30Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le... La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Docenti: aggiornamento GPS 2026-2028, pubblicata l'Ordinanza. Domande dal 23 febbraio al 16 marzo; GPS 2026: entro quando devono essere conseguiti i titoli?; Aggiornamento GPS 2026-2028: pubblicata l'Ordinanza. Domande dal 23 febbraio al 16 marzo; Rinnovo GPS 2026/2027 e 2027/2028, dalle 12 di lunedì 23 febbraio al via le istanze di inserimento e aggiornamento. Graduatorie GPS 2026: pubblicata l'Ordinanza, ecco i requisiti e come fare domandaIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale che regola l'aggiornamento delle Graduatorie GPS per le supplenze valide per il biennio 2026 - 2028. Ecco il testo dell'OM in pdf da ... ticonsiglio.com Aggiornamento GPS 2026: la mia certificazione informatica è valida per il punteggio? Ecco come controllareIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato una serie di FAQ per chiarire i criteri di valutazione delle certificazioni informatiche nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).