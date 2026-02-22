Ora sappiamo perché alcuni bambini prendono più peso di altri | studio rivela il ruolo dei geni

Un nuovo studio spiega perché alcuni bambini aumentano di peso più di altri: i geni influenzano il loro sviluppo nel tempo. La ricerca ha scoperto che le variazioni genetiche hanno un impatto diverso nelle diverse fasi di crescita, modificando il modo in cui il corpo accumula grasso. Questo risultato aiuta a capire meglio le differenze individuali e può aprire la strada a interventi più mirati. I ricercatori continueranno a studiare come i geni modulano il peso infantile.

