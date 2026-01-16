Udinese Inter la probabile formazione nerazzurra | ecco i dubbi di Chivu

In vista della sfida tra Udinese e Inter, il tecnico nerazzurro Chivu sta valutando diverse variazioni nella formazione, considerata anche l’impegno europeo contro l’Arsenal. La probabile formazione nerazzurra sarà influenzata dai dubbi e dalle scelte strategiche per affrontare al meglio entrambe le competizioni. Ecco le principali ipotesi e le possibili novità in vista della partita.

Inter News 24 Udinese Inter, in vista dell’impegno europeo contro l’Arsenal, il tecnico nerazzurro prepara diversi cambi. L’Inter si prepara ad affrontare l’Udinese con un occhio rivolto alla prestigiosa sfida di Champions League di martedì prossimo a San Siro. Mister Cristian Chivu sta valutando attentamente le rotazioni necessarie per mantenere alta l’intensità in entrambi i match. In difesa, il perno centrale dovrebbe essere Acerbi, pronto a concedere un turno di riposo ad Akanji, mentre sulla destra si rivedrà dal primo minuto la fisicità di Bisseck. Le novità non mancano nemmeno sugli esterni e in mediana. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Udinese Inter, la probabile formazione nerazzurra: ecco i dubbi di Chivu Leggi anche: Napoli Inter, Chivu scioglie i dubbi: la probabile formazione, quanti cambi rispetti alla Champions Leggi anche: Genoa Inter, la probabile formazione: ecco le possibili scelte di Chivu Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Probabili formazioni Udinese-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Zaniolo, Davis, Atta, Thuram, Esposito, Sucic e Mkhitaryan; Le probabili formazioni di Udinese-Inter (Serie A); Dove vedere Udinese-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Verso Udinese-Pisa: le probabili formazioni. Probabili formazioni di Udinese-Inter - In attacco potrebbe lanciare la coppia formata da Lautaro e Pio Esposito, ma il match winner del recupero col Lecce resta in ballottaggio con Thuram. sport.sky.it

Probabili formazioni Udinese-Inter: torna Sucic dal 1' - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. passioneinter.com

Udinese – Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

FcInterNews.it. . Viviamo insieme la vigilia di Udinese-Inter, match valido per la 20a giornata di Serie A. Le ultimissime e la probabile formazione. - facebook.com facebook

Le probabili formazioni di Udinese-Inter #SkySport #SkySerieA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.