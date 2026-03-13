Alle 17:30 del 13 marzo 2026, nel Lazio, si registra una coda sul tratto tra Anagni e un'altra località sulla strada Roma-Napoli a causa di un incidente. La circolazione risulta rallentata e si segnalano disagi per gli automobilisti in transito in quella zona. I dettagli sull'incidente non sono ancora stati resi noti.

luce verde Lazio Bentrovati sul tratto Roma Napoli della 1 code per incidente tra Anagni e Frosinone in direzione di Napoli incolonnamenti per un incidente da poco risolto anche su via Pontina tra ad Aprilia in direzione di Latina consuete spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare in colonna mento in carreggiata interna tra Trionfale Salaria tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina in provincia di Frosinone ancora fino a domenica 15 marzo la superstrada Sora Cassino resta interdetta al transito per lavori tra Tina superiore e Belmonte Castello con. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 13-03-2026 ore 17:30

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