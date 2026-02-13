Da Albignasego a Cortina | le eccellenze del gelato padovano alla conquista delle Olimpiadi

Da Albignasego a Cortina, il gelato artigianale padovano conquista le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando i sapori autentici della regione tra le eccellenze che rappresentano l’Italia nel grande palcoscenico internazionale.

Il gelato artigianale padovano entra nel programma degli eventi collaterali legati a Milano Cortina 2026. Tra i protagonisti c’è Daniele Dall’Antonia, mastro gelatiere di Albignasego e titolare delle gelaterie Nonno Piero e Nonna Elsa di Vigodarzere, già premiato tre volte agli Oscar Mondiali del Gelato. Un primo appuntamento si è già svolto mercoledì 11 febbraio all’Alexander Hall di Cortina d’Ampezzo, nell’ambito dello show-dinner “Dolomiti Bellunesi: terra del Gelato”, davanti a una platea di giornalisti internazionali. In quell’occasione Daniele Dall’Antonia, affiancato dagli Accademici Gelatieri, da Beppo Tonon, team leader della nazionale italiana campione del mondo, e con Marco Reato nel ruolo di padrone di casa, ha costruito un percorso degustativo capace di intrecciare tradizione e innovazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Argomenti discussi: La gelateria Nonno Piero alle Olimpiadi di Milano Cortina, gli appuntamenti in programma.

