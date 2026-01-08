Papilloma virus torna l’appuntamento con l’open day vaccinale

Il 10 gennaio, dalle 9 alle 12, si svolge l'open day vaccinale contro il Papillomavirus in tutti gli hub del Trentino. Un'opportunità gratuita e senza prenotazione per proteggere la salute, rivolta a chi desidera vaccinarsi contro questa infezione. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e a facilitare l'accesso alla vaccinazione per tutta la comunità.

Sabato 10 gennaio si terrà l’open day vaccinale contro il Papillomavirus: dalle 9 alle 12 sarà possibile vaccinarsi gratuitamente e senza prenotazione in tutti gli hub del Trentino.“La vaccinazione è gratuita per i maschi fino ai 30 anni e per le donne fino ai 40, iscritte al Servizio sanitario. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

