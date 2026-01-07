Parma-Inter oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 7 gennaio, si disputa Parma-Inter, match valido per la 19ª giornata di Serie A. La squadra di Cristian Chivu, in trasferta, cerca una vittoria per consolidare la posizione in classifica e chiudere il girone d’andata da leader. Di seguito sono riportati orario, probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.

Torna in campo oggi, 7 gennaio, l’Inter di Cristian Chivu, che, in trasferta a Parma per la 19esima giornata della serie A, proverà a vincere per mantenere la vetta della classifica e chiudere il girone d’andata da campione d’inverno. I nerazzurri devono cercare di mantenere anche la distanza dal Napoli in vista dello scontro diretto nel prossimo turno. Cuesta: “Chivu a Parma ha dato grande impronta”. “ Il nostro focus contro l’Inter deve essere dare il nostro massimo per essere competitivi e per provare a fare quello che vogliamo, per sommare punti, dare continuità al nostro processo e fare una grande prestazione che possa rendere orgogliosa la nostra gente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

