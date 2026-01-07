Parma-Inter oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla
Oggi, 7 gennaio, si disputa Parma-Inter, match valido per la 19ª giornata di Serie A. La squadra di Cristian Chivu, in trasferta, cerca una vittoria per consolidare la posizione in classifica e chiudere il girone d’andata da leader. Di seguito sono riportati orario, probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.
Torna in campo oggi, 7 gennaio, l’Inter di Cristian Chivu, che, in trasferta a Parma per la 19esima giornata della serie A, proverà a vincere per mantenere la vetta della classifica e chiudere il girone d’andata da campione d’inverno. I nerazzurri devono cercare di mantenere anche la distanza dal Napoli in vista dello scontro diretto nel prossimo turno. Cuesta: “Chivu a Parma ha dato grande impronta”. “ Il nostro focus contro l’Inter deve essere dare il nostro massimo per essere competitivi e per provare a fare quello che vogliamo, per sommare punti, dare continuità al nostro processo e fare una grande prestazione che possa rendere orgogliosa la nostra gente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Serie A, oggi Parma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Serie A, oggi Parma-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla
Serie A, oggi Parma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Parma Inter, dove vederla in TV; Dove vedere Parma-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Inter: probabili formazioni e statistiche.
Parma-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - L'Inter scende in campo a Parma nell'ultimo turno del girone di andata di Serie A: si gioca allo stadio Ennio Tardini alle ore 20:45 con diretta su DAZN ... fanpage.it
Serie A, oggi Parma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla - Oggi, mercoledì 7 gennaio, i nerazzurri affrontano il Parma a Tardini, in una delle sfide del diciannovesimo turno di campionato. ilmonito.it
Serie A, le partite di oggi: dove vedere Bologna-Atalanta, Napoli-Verona, Lazio-Fiorentina, Parma-Inter e Torino-Udinese - Il programma completo della diciannovesima giornata del campionato di Serie A: il Napoli di Conte ospita il Verona al Maradona, chiude il turno la sfida a San Siro tra Milan e Genoa ... sport.virgilio.it
Parma-Inter, Sky, Dazn o Nowdove vederla in streaming e in tv x.com
Domani c’è #Parma-#Inter, e come si fa a non tornare a quella partita del 18 Maggio 2008, la data del nostro sedicesimo #scudetto Da tifoso nerazzurro, la metto nella mia personale collezione delle partite a cui sono più affezionato. Quel giorno ero a casa c - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.