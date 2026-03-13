the voice generations stasera il secondo appuntamento

Questa sera va in onda il secondo appuntamento di The Voice Generations, il programma che vede sfidarsi coppie e gruppi vocali. Dopo un debutto che ha riscosso un buon riscontro, i concorrenti si preparano a esibirsi nuovamente sul palco. La trasmissione viene trasmessa in televisione e rappresenta il secondo episodio della stagione.

Questa sera va in onda The Voice Generations, il programma che vede sfidarsi coppie o gruppi. La prima puntata ha segnato un buon debutto, questa sera replicherà? Grande attesa questa sera con la seconda puntata diThe Voice Generations, il programma con Antonella Clerici che prevede la gara canora di coppie o gruppi legati da un rapporto familiare, di amicizia o d’amore. La scorsa puntata, controIo sono Farah,il programma ha vinto e fatto buoni ascolti, raccogliendo 2.595.000 spettatori pari al 18.7% di share. Stasera si ripeterà la stessa sfida. Il programma è condotto daAntonella Clerici.Mentre i coach sonoLoredana Berté, Clementino e Rocco Hunt, Nek e Arisa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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