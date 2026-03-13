The Voice Generations stasera 13 febbraio | le anticipazioni

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 13 febbraio, andrà in onda il secondo appuntamento con 'The voice generations', lo spin-off di The Voice, condotto da Antonella Clerici, dove a sfidarsi sono famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti uniti da un legame di sangue, di amicizia, di 'amore' e, soprattutto, da una grande passione: la musica. La puntata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

