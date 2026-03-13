The Voice Generations 2026 streaming e diretta tv | dove vedere il talent show di Antonella Clerici

La seconda puntata di The Voice Generations 2026 condotta da Antonella Clerici sarà trasmessa il 13 marzo in diretta televisiva e disponibile in streaming. Il talent show coinvolge diversi concorrenti di varie fasce di età e vede la partecipazione di giudici che si confrontano tra loro durante le audizioni. La trasmissione si può seguire sia su canali televisivi dedicati che attraverso piattaforme online.

, seconda puntata 13 marzo Questa sera, venerdì 13 marzo 2026, va in onda la seconda puntata di The Voice Generations 2026, il nuovo talent show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici composto da quattro puntate. Protagonisti saranno famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti. Tutte unite da un’unica passione: quella per la musica. Confermata la giuria composta da Loredana Bertè, Nek, Clementino e Rocco Hunt ed Arisa. Ma dove sarà possibile vedere la puntata di oggi di The Voice Generations 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Voice Generations 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici Articoli correlati Leggi anche: The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici Finale di The Voice Kids: l'opening di Noemi ed i Kids Una selezione di notizie su The Voice Generations Temi più discussi: The Voice Generations 2026 - La scelta di Simone Bannò, Miriam e Ester D'Agostino - Video; The Voice Generations 2026, riepilogo prima puntata: Antonella Clerici al top, lacrime ed emozioni infinite; The Voice Generations oggi sabato 7 marzo, le anticipazioni; The Voice Generations: la sfida riparte con Antonella Clerici e i suoi coach stasera in tv (ma attenzione all’orario). The Voice Generations: tutto quello che c’è da sapere sul programma con Antonella Clerici su Rai 1The Voice Generations 2026: cast, giudici, giuria, coach, concorrenti, Antonella Clerici, quante puntate, durata, orario, streaming, Rai 1 ... tpi.it The Voice Generations 2026, puntata 6 marzo/ Diretta e concorrenti: al via le blind auditionsLe anticipazioni della prima puntata di The Voice Generations 2026 in onda oggi: cosa accadrà durante le blind auditions. ilsussidiario.net Arisa a Canzonissima La cantante, già impegnata con The Voice Generations, bissa l'impegno su Rai 1 e sbarca nello show di Milly Carlucci x.com Due forlivesi hanno conquistato i giudici di The Voice Generations e sono entrati nella squadra di Nek - facebook.com facebook