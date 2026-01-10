The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv | dove vedere il talent show di Antonella Clerici

, 10 gennaio. Questa sera, 10 gennaio, va in onda su Rai 1 dalle 21.30 la prima puntata di The Voice Kids 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici e giunto alla quarta edizione. Dopo il successo dello scorso anno, torna il talent show dedicato ai bambini. Si tratta di uno spin-off del format di The Voice, che vede sfidarsi dei giovani cantanti, pronti a conquistare i coach nel meccanismo classico del programma, a cominciare dalle Blind Auditions. Protagonisti sono alcune delle più belle voci italiane di bambini dai 7 ai 14 anni.

