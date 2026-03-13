Terrore al Chiosco Betty Eleonora sotto choc | Accerchiata e rapinata da tre incappucciati

Un episodio di rapina si è verificato al Chiosco Betty di Reggio Emilia, dove Eleonora è stata accerchiata e minacciata da tre uomini incappucciati. La donna, rimasta sotto shock, ha raccontato di essere stata sorpresa in pieno giorno e di essersi trovata completamente inerme di fronte ai rapinatori. La scena si è svolta nel centro della città, senza che ci siano state resistenze da parte della vittima.

Reggio Emilia, 13 marzo 2026 – “Ero completamente inerme, non pensavo di potermi trovare in una situazione del genere e essere rapinata così in pieno giorno”. Il racconto è di Eleonora Bertoldi, 28 anni, figlia del titolare del Chiosco Betty Caffè di via Makallè 2. Nella mattinata di oggi prima Eleonora è stata raggiunta all’improvviso da alcuni malviventi all’interno della sua stessa auto. L’eco di guerra in Thailandia: “Sempre meno turisti, mi sembra di rivivere la primavera Covid del 2020” “Mi hanno accerchiata quando stavo per salire in macchina”. “Erano le 12,40 – racconta la 28enne – e stavo per salire in macchina, nel parcheggio dietro il chiosco (in via Viganò ndr ), dopo essere stata a lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terrore al Chiosco Betty, Eleonora sotto choc: “Accerchiata e rapinata da tre incappucciati” Articoli correlati Leggi anche: Accerchiata, strattonata e rapinata: due giovani portano via il portafogli ad una 74enne Leggi anche: Terrore al bancomat. Una donna scippata e l’altra rapinata e pestata