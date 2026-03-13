Telemedicina per i bimbi | Così con i libri curiamo il ritardo nel linguaggio

È stato avviato un nuovo percorso di telemedicina dedicato ai bambini, con l’obiettivo di individuare precocemente eventuali ritardi nello sviluppo del linguaggio. L’intervento prevede un supporto alle famiglie durante i primi anni di vita dei figli, utilizzando strumenti digitali per monitorare e intervenire tempestivamente sui ritardi del linguaggio. Il progetto si concentra sull’uso di materiali come i libri per favorire la crescita linguistica.

Un percorso di telemedicina per intercettare in modo precoce i ritardi nello sviluppo del linguaggio e accompagnare le famiglie nei primi anni di crescita dei bambini. Il reparto di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza, diretta da Mariella Allegretti, ha attivato il progetto ‘Leggimi. perché’, dedicato ai bambini tra i 24 e i 30 mesi che presentano, appunto, un rischio nello sviluppo del parlato. "Si tratta – spiega la direttrice – di quei bambini che al compimento dei due anni presentano un vocabolario inferiore a 50 parole e difficoltà nel produrre il ‘linguaggio combinatorio’, ovvero nel formulare piccole frasi (es. "mamma, pappa"). I... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

