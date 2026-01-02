Teatro a Lacedonia Minchia Signor Tenente
Il Teatro di Largo M. Bianchi a Lacedonia ospiterà sabato 3 gennaio 2026 alle 21.00 lo spettacolo “Minchia Signor Tenente”. È il quarto appuntamento in abbonamento, una commedia di successo scritta e interpretata da Antonio Grosso, con Federica Carruba Toscano. L’evento rappresenta un’occasione per assistere a una produzione teatrale apprezzata negli ultimi vent’anni, in un contesto culturale cittadino.
Sabato 3 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Teatro di Largo M. Bianchi ospiterà il quarto spettacolo in abbonamento: “Minchia Signor Tenente”, commedia cult degli ultimi vent’anni, scritta e interpretata da Antonio Grosso, affiancato da Federica Carruba Toscano.La pièce affronta il tema della mafia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
