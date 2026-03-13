Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 13 marzo

Nel concorso del Superenalotto di oggi, venerdì 13 marzo, non sono stati estratti né un 6 né un 5+1. Si tratta del penultimo appuntamento della settimana e, come spesso accade, nessuna delle combinazioni più alte è stata indovinata. I numeri vincenti non sono stati assegnati a nessun giocatore in questa estrazione.

(Adnkronos) – Nessun 6 né 5+1 al concorso del Superenalotto di oggi, venerdì 13 marzo, nel penultimo appuntamento della settimana. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 134.600.000 euro. Si torna a giocare domani, sabato 14 marzo. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 gennaio(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+' al concorso del Superenalotto di oggi, 13 gennaio. Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 febbraio(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di oggi, venerdì 13 febbraio, del Superenalotto. SuperEnalotto - Estrazione e risultati 13/12/2025 Una raccolta di contenuti su Superenalotto numeri combinazione... Temi più discussi: Superenalotto estrazione oggi 10 marzo, i numeri: centrati quattro 5 da oltre 46mila euro; Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 5 marzo: numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi martedì 10 marzo 2026; Estrazione Superenalotto: ecco i numeri vincenti di gioveì 12 marzo. Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 12 marzoNessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, giovedì 12 marzo, del Superenalotto. Centrati, invece, otto '5' che vincono 22.863,06 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 133,7 milioni d ... adnkronos.com Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 13 marzo 2026: numeri vincenti e quote. Vinti otto 5Concluse le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di venerdì 13 marzo 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e ... fanpage.it L'estrazione in diretta di Lotto e Superenalotto, tutti i numeri vincenti di oggi - facebook.com facebook Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 13 marzo 2026: numeri vincenti e quote x.com