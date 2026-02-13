Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 13 febbraio

Il concorso del Superenalotto di oggi, 13 febbraio, si è concluso senza un primo premio né un premio di seconda categoria. Due giocatori hanno invece centrato cinque numeri, portando a casa ciascuno 71 mila euro. L’estrazione si è svolta senza grandi sorprese, ma i vincitori sono stati comunque felici di ottenere una somma significativa.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, venerdì 13 febbraio, del Superenalotto. Centrati invece due '5' che vincono ciascuno 71.928,31 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 121 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro.