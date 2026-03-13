Südtirol-Pescara domenica 15 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 15 marzo 2026 alle 17:15 si gioca Südtirol-Pescara. Il Pescara cerca di avvicinarsi alla zona salvezza in Serie B e affronta il Südtirol in una partita importante per la classifica. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono svelate, mentre i pronostici indicano una partita aperta tra le due squadre.

Il Pescara vuole tentare la rimonta salvezza in serie b e fa visita al Sudtirol con l’obiettivo di avvicinarsi ancor di più alla zona salvezza. Nel match del Druso, in programma domenica pomeriggio, gli abruzzesi cercheranno di ottenere la quarta Vittoria nelle ultime 6 giornate di campionato. Il successo casalingo per 4-0 sul Bari ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Südtirol-Pescara (domenica 15 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Bari-Südtirol (domenica 15 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiVincere contro il Südtirol per continuare a sperare nella salvezza: questo l’obiettivo del Bari, reduce dal pari a reti bianche con lo Spezia che ha...