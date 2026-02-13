Bari-Südtirol domenica 15 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Bari ha deciso di puntare tutto sulla partita contro il Südtirol di domenica 15 febbraio, alle 15:00, dopo aver pareggiato senza reti con lo Spezia. La squadra biancorossa vuole conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di evitare la retrocessione. La gara si svolgerà allo stadio San Nicola, dove i tifosi attendono con entusiasmo una vittoria che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

La partita tra Cremonese e Genoa, in programma domenica 15 febbraio alle 15:00 allo Zini, si presenta come uno scontro diretto per la salvezza.

