Bari-Südtirol domenica 15 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Il Bari ha deciso di puntare tutto sulla partita contro il Südtirol di domenica 15 febbraio, alle 15:00, dopo aver pareggiato senza reti con lo Spezia. La squadra biancorossa vuole conquistare i tre punti per mantenere vive le speranze di evitare la retrocessione. La gara si svolgerà allo stadio San Nicola, dove i tifosi attendono con entusiasmo una vittoria che potrebbe cambiare le sorti della stagione.
Vincere contro il Südtirol per continuare a sperare nella salvezza: questo l’obiettivo del Bari, reduce dal pari a reti bianche con lo Spezia che ha lasciato praticamente inalterata la situazione nella classifica di Serie B. La squadra di Longo non ha fatto male contro gli uomini di Donadoni, non ha segnato ma ha vinto la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Bari-Südtirol, Longo: Serve una scintilla. Ripartire da quanto di buono visto con lo SpeziaAlla vigilia della sfida casalinga contro il Südtirol, in programma domenica alle 15 al San Nicola, Moreno Longo ha presentato la gara in conferenza stampa dopo il pareggio interno contro lo Spezia. I ... baritoday.it
Domenica il Südtirol impegnato in trasferta contro il BariI biancorossi, in serie positiva da sei turni, domenica alle ore 15.00 affronteranno il Bari sul terreno dello Stadio San Nicola nel capoluogo pugliese ... ladigetto.it
Il Monza a caldo: in diretta il post partita di Sudtirol-Monza 0-0