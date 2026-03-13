Studente del liceo Campanella vola alla finale nazionale dei Campionati di astronomia

Uno studente del liceo Campanella ha raggiunto la finale nazionale dei Campionati italiani di astronomia. Gabriele Bascià parteciperà a Monza alla fase conclusiva della competizione, che vede coinvolti giovani appassionati di scienza da diverse regioni. La sua partecipazione si inserisce nel contesto dei XXIV Campionati italiani di astronomia, categoria Junior 2.

Tra i 18 gli studenti ammessi in tutta Italia, Gabriele Bascià è secondo a livello nazionale. Grande orgoglio per tutta la comunità dello storico liceo classico e dell'intero polo liceale Gabriele Bascià sosterrà a Monza la finale nazionale dei XXIV Campionati italiani di astronomia per la categoria Junior 2. Tra i 18 gli studenti ammessi in tutta Italia, Gabriele è secondo a livello nazionale e si appresta a disputare la finale. Grande orgoglio per tutta la comunità del liceo classico e dell'intero polo liceale che ha contribuito alla preparazione dello studente mediante il corso di formazione per le eccellenze attivato gratuitamente per tutti gli studenti del liceo T. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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