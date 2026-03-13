Strongoli 2026 | il bando per le nuove concessioni costiere

A Strongoli è stato aperto un bando pubblico per l’assegnazione delle concessioni demaniali temporanee sulla costa, con l’obiettivo di rinnovare le strutture e migliorare i servizi per la prossima stagione estiva nel 2026. La procedura coinvolge le imprese interessate a ottenere le autorizzazioni per l’uso delle aree marine e balneari lungo la costa. La decisione riguarda specificamente le concessioni temporanee, che dovranno essere assegnate attraverso il nuovo procedimento.

La costa di Strongoli si prepara a un cambiamento strutturale per l’estate del 2026, con l’avvio ufficiale di una procedura pubblica per assegnare concessioni demaniali temporanee. Il sindaco Francesco Benincasa ha confermato che questa iniziativa rappresenta un passaggio storico per il territorio, aprendo la strada alla realizzazione di chioschi turistici e punti di ristoro lungo la fascia costiera. La scadenza fissata per le istanze è prevista per il 14 aprile alle ore 12, mentre l’obiettivo rimane quello di valorizzare il litorale nel rispetto delle regole urbanistiche già definite dal Piano Comunale di Spiaggia. L’amministrazione comunale punta su servizi di qualità e nuove opportunità economiche per gli imprenditori locali, senza scendere nel caos o nella speculazione selvaggia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Strongoli 2026: il bando per le nuove concessioni costiere Articoli correlati Leggi anche: Infrastrutture, nuove concessioni balneari: Mit al lavoro per il bando di gara Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini... Contenuti utili per approfondire Strongoli 2026 il bando per le nuove... Strongoli avvia bando per concessioni demaniali temporanee lungo la costaStrongoli avvia bando per concessioni demaniali temporanee. Chioschi turistici lungo la costa per la stagione balneare 2026. ilcrotonese.it Bando Agrisolare 2026: requisiti, documenti necessari e come fare domandaBando Agrisolare 2026: requisiti, documenti necessari e come fare domanda per accedere ai contributi a fondo perduto messi a disposizione delle imprese. ticonsiglio.com