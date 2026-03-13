Stefano Gasbarra ha assunto il ruolo di direttore generale dell'Azienda speciale centro Italia, l'ente che fa parte della Camera di commercio di Rieti - Viterbo. La nomina è stata annunciata recentemente, e Gasbarra sostituisce il precedente dirigente in questa posizione. L'Azienda speciale centro Italia si occupa di attività di supporto alle imprese e di iniziative di sviluppo economico nella regione.

Già vicedirettore dell'ex Cefas di Viterbo, succede a Giancarlo Cipriano alla guida dell'ente che è il braccio operativo della Camera di commercio Stefano Gasbarra è il nuovo direttore generale dell'Azienda speciale centro Italia, braccio operativo della Camera di commercio di Rieti - Viterbo. La nomina, proposta dal consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale, ha ricevuto il via libera ufficiale nel corso dell'ultima seduta della giunta camerale. Gasbarra, profilo di consolidata esperienza nel sistema camerale, ha ricoperto fino a oggi il ruolo di direttore operativo della stessa Azienda speciale. Già... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Nominato il nuovo direttore scientifico dell’Azienda Ospedale Università

Una selezione di notizie su Stefano Gasbarra

Temi più discussi: Stefano Gasbarra, chi è il nuovo direttore dell'Azienda speciale centro Italia; Azienda speciale Centro Italia, Stefano Gasbarra è il nuovo Direttore generale; Il 13 marzo conferenza a Civita Castellana sul posizionamento turistico dell’Agro Falisco; Il Rieti torna alla vittoria e conquista tre punti fondamentali in chiave playoff, al termine di una gara intensa e combattuta.

Stefano Gasbarra è il nuovo Direttore Generale dell’Azienda speciale Centro ItaliaStefano Gasbarra è il nuovo Direttore Generale dell’Azienda Speciale Centro Italia, braccio operativo della Camera di Commercio di Rieti Viterbo. La nomina, proposta dal Consiglio di Amministrazione d ... rietinvetrina.it

Chi è Stefano Di Stefano, l’uomo delle privatizzazioni del Tesoro sotto inchiesta per insider trading su MpsChi è Stefano Di Stefano, finito nel mirino della Procura di Milano, che lo ha iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di insider trading? Si tratta di un alto dirigente del ministero ... corriere.it

Stefano Gasbarra è il nuovo Direttore Generale di Centro Italia, Azienda speciale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo. La nomina, proposta dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale, ha ricevuto il via libera ufficiale nel corso dell’ultima se - facebook.com facebook

Azienda speciale Centro Italia, Stefano Gasbarra è il nuovo Direttore generale x.com