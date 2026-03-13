Spes Talks | il 16 marzo a Roma si affrontano media e guerre

Il 16 marzo a Roma si tiene Spes Talks, un evento dedicato all’incontro tra media e conflitti. La manifestazione è promossa dalla Spes Academy Carlo Azeglio Ciampi e si svolge in collaborazione con UnitelmaSapienza. L’iniziativa mira a creare un’occasione di confronto tra esperti e professionisti del settore, affrontando temi legati alla comunicazione e alle guerre.

Nasce a Roma un nuovo spazio di confronto denominato Spes Talks, promosso dalla Spes Academy Carlo Azeglio Ciampi in collaborazione con UnitelmaSapienza. Il primo incontro si terrà lunedì 16 marzo alle ore 14.00 nella sala conferenze di piazza Sassari 4, focalizzandosi sul ruolo dei media nelle guerre contemporanee. L’iniziativa mira a creare un dialogo stabile tra istituzioni, imprese e mondo accademico per analizzare le trasformazioni economiche e geopolitiche globali. L’evento sarà aperto dai saluti del rettore Bruno Botta e introdotto da Valerio De Luca, direttore della Spes Academy e presidente della Fondazione Aises Ets. Sarà presente Monica Giandotti, giornalista e conduttrice Rai, insieme a Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spes Talks: il 16 marzo a Roma si affrontano media e guerre Articoli correlati Leggi anche: Informazione: nasce 'Spes Talks', il 16 marzo a Roma il primo incontro su media e guerre contemporanee Si intensifica la campagna per il sì al referendum, il ministro Nordio in Toscana il 16 marzoFIRENZE – “Da Firenze ieri è entrata nel vivo la campagna regionale di Fratelli d’Italia toscana per il referendum, con l’incontro, che ha visto la...