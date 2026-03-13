Sovranità digitale europea Trump mette al bando Anthropic e regala un’opportunità all’Ue Ma…

Il 27 febbraio, Donald Trump ha annunciato su Truth Social il divieto di utilizzo di un'intelligenza artificiale sviluppata da Anthropic. La decisione ha avuto ripercussioni immediate, offrendo all’Unione Europea una possibile occasione per rafforzare le proprie strategie di regolamentazione nel settore tecnologico. La mossa ha attirato l’attenzione di osservatori e operatori, che monitorano attentamente le conseguenze di questa scelta.

Il 27 febbraio Donald Trump ha bandito un’intelligenza artificiale. Su Truth Social, con il tono di chi emette una condanna, ha ordinato a «Tutte le agenzie federali del governo americano di cessare immediatamente qualsiasi uso della tecnologia di Anthropic », classificando la società come «estremista di sinistra e woke» e poi, con una mossa senza precedenti per un’azienda americana, come «rischio per la catena di approvvigionamento», la stessa categoria concepita per Huawei. Quasi 180 dirigenti e investitori della Silicon Valley hanno fatto appello al Congresso per la revoca. Il Pentagono, nel frattempo, ha continuato a usare Claude nei bombardamenti contro l’Iran. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sovranità digitale europea, Trump mette al bando Anthropic e regala un’opportunità all’Ue. Ma… Articoli correlati Ok del Parlamento Ue all’euro digitale come “strumento essenziale per la sovranità europea” nei pagamentiVia libera della plenaria dell’Europarlamento a due emendamenti chiave sull‘euro digitale, inseriti nella risoluzione sulla relazione annuale della... Macron agli Usa: ‘misure intimidatorie contro la sovranità digitale europea’PARIGI, 24 DIC – Il divieto di soggiorno pronunciato dagli Stati Uniti nei confronti di cinque personalità europee impegnatesi per la regolazione dei... Aggiornamenti e notizie su Sovranità digitale Temi più discussi: Sovranità digitale, ecco i nostri migliori asset. Industriali, istituzionali; L'alleanza Usa-Europa non tornerà mai più come prima. Ed è un bene. Parla l'esperta; Intelligenza artificiale e dazi, la guerra fredda di Trump all’Unione Europea: il nuovo libro di Daniele Magrini; Data Center, l’UE prepara norme green più severe per quelli vecchi. Sovranità digitale: la sfida dell’Italia per un’autonomia europeaDalle strategie del Polo Strategico Nazionale alle nuove leggi sui Data Center : un'analisi dettagliata sulla sovranità digitale europea. agendadigitale.eu Francia, Germania e Ue contro gli Usa per il divieto di ingresso a Breton: Intimidazione contro la nostra sovranità digitale, risponderemoIl divieto di ingresso negli Usa imposto dall’amministrazione di Donald Trump all’ex commissario Ue Thierry Breton e ad altri quattro funzionari europei apre uno scontro politico con pochi precedenti ... ilfattoquotidiano.it Economia e strategia della sovranità digitale x.com Su Corriere Comunicazioni, Giorgio Galli, Director Tech Sales, Red Hat Italia, approfondisce i temi della sovranità digitale e della libertà di stack in Europa. Il dibattito si sta spostando oltre la semplice residenza dei dati: la vera autonomia strategica per le orga - facebook.com facebook