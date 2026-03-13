Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Sonno, venerdì 13 marzo 2026, un momento per riflettere sull’importanza di un riposo adeguato. La notte permette alla pelle di rigenerarsi, mentre il trucco applicato prima di dormire può ostacolare questo processo. Questa ricorrenza invita a considerare l’effetto del sonno sulla salute della pelle e sull’abitudine di prendersene cura durante le ore notturne.

La Giornata Mondiale del Sonno cade oggi, venerdì 13 marzo 2026. L’occasione serve per rivalutare la routine di cura della pelle notturna. La dottoressa Laura Mazzotta, medico estetico specialista in Igiene e Medicina Preventiva presso il Poliambulatorio AEsthe Medica di Ferrara, chiarisce i passaggi fondamentali. Il sonno non è solo riposo, ma un periodo attivo di rigenerazione cellulare. Durante le ore buie, la pelle produce più collagene ed elastina. Questa fase richiede però che il viso sia da trucco e impurità. Il make up lasciato sulla pelle agisce come una pellicola occlusiva. Questa barriera intrappola polveri sottili, smog e agenti inquinanti accumulati durante la giornata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sonno e pelle: la notte rigenera, il trucco no

Articoli correlati

Laser coring: il trattamento hi-tech che rigenera la pelle dall’internoÈ una delle tecnologie più avanzate della medicina estetica per il ringiovanimento cutaneo, e i risultati si vedono dopo appena una seduta Non è un...

Pennelli per il trucco sporchi? L’errore che rovina la pelle, e come rimediare in 5 minutiSono in molti ad avere un programma ben definito per le pulizie delle varie parti della casa, ma c’è un elemento che rischia di passare inosservato:...

Una raccolta di contenuti su Sonno e pelle la notte rigenera il...

Temi più discussi: Dieta digital detox: come proteggere pelle e sonno dagli effetti della luce blu; Perché le persone ricorrono al metodo 7:1 per dormire meglio (ed ecco come provarlo); Giornata Mondiale del Sonno, Sin: Il buon riposo è un pilastro della crescita; Dormire bene per crescere meglio: perché il sonno dei neonati è fondamentale fin dai primi giorni.

Giornata Mondiale del sonno, la skincare serale che fa la differenzaLa Giornata Mondiale del Sonno, che si celebra oggi 13 marzo, è l'occasione giusta per fare il punto della situazione sulla skincare serale ... iodonna.it

Giornata mondiale del sonno, dai disturbi del riposo al social jetlag: i rischiLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale del sonno, dai disturbi del riposo al social jetlag: i rischi ... tg24.sky.it

Come avete dormito questa notte Oggi è la Giornata Mondiale del Sonno Dormire bene non è un lusso… è una necessità! Il sonno ricarica il corpo, libera la mente e ci regala sogni che a volte diventano canzoni indimenticabili. Anche la musica, da - facebook.com facebook

Fischi o rumori improvvisi percepiti durante la notte possono essere legati a particolari disturbi del sonno. Lo specialista spiega come riconoscerli e perché diagnosi ed esami del sonno sono fondamentali per prevenire problemi anche cardiovascolari x.com