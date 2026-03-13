Solo 2 euro a consegna i sindacati scendono in piazza a sostegno dei rider | Salari adeguati e più diritti

I sindacati Cgil, Nidil, Filcams e Filt hanno annunciato una protesta per domani, sabato, per sostenere i rider. La mobilitazione si concentra sulla richiesta di salari più equi e maggiori diritti per chi lavora nel settore delle consegne a domicilio. La manifestazione si svolge in diverse città italiane e coinvolge i lavoratori di questa categoria. Lo slogan della protesta è

"Nella città di Ravenna sono circa 80 i lavoratori, soprattutto di nazionalità pakistana o afghana, pagati poco più di 2 euro a consegna per 12 ore al giorno”, spiega la Cgil La Cgil, insieme alle categorie di Nidil, Filcams e Filt, ha proclamato per domani, sabato, una giornata di mobilitazione nazionale a sostegno dei rider. A Ravenna, alla mattina, alla Camera del lavoro di via Matteucci si terrà un’assemblea delle categorie interessate dalla mobilitazione, mentre a seguire verranno distribuiti per la città volontari informativi. “Le recenti indagini della Procura di Milano hanno portato al commissariamento per sfruttamento lavorativo delle piattaforme di food delivery Glovo e Deliveroo, riaccendendo i riflettori sul tema delle condizioni di lavoro dei rider – spiega la Cgil –. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Nel Paese dei salari da fame: 5,7 milioni di lavoratori dipendenti guadagnano meno di 850 euro netti al mese, altri 2 milioni 1.200 – L’analisi della CgilCirca 5,7 milioni di dipendenti privati guadagnano in media meno di 11mila euro lordi annui. È il risultato di un eccesso di part time, della precarietà e discontinuità lavorativa e della forte ... ilfattoquotidiano.it

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I salari aumentano (ma non per tutti) - facebook.com facebook

I ragazzi che sono all'estero non si capisce perché dovrebbero rientrare con la vittoria del sì: -sparirebbero per caso le raccomandazioni -I salari sarebbero molto più alti -I lavoratori avrebbero più rispetto NO. La risposta è NO a tutte e tre le domande. Ergo x.com