Durante i quarti di finale di Indian Wells, Jannik Sinner ha colpito con un gesto sorprendente durante uno scambio contro l’americano Learner Tien. Il video del momento ha fatto rapidamente il giro dei social, attirando l’attenzione degli utenti. Sinner, noto per le sue capacità sul campo, ha regalato un episodio che ha lasciato senza parole chi seguivano la partita.

"Personaggi del genere ne nascono uno ogni mille anni". Sta facendo il video del web, sui social, il punto incredibile di Jannik Sinner contro il povero americano Learner Tien, nei quarti di finale vinti a Indian Wells, torneo Masters 1000 negli Usa. Il sole californiano ha disturbato l'azzurro più del talentino che aveva difronte, travolto in due set e in poco più di un'ora con il punteggio di 6-1 6-2. A un certo punto, il 20enne numero 27 al mondo gioca una palla alta. Sinner si approccia ma non appena alza lo sguardo al cielo verso la pallina è accecato dai raggi e si copre gli occhi con la mano sinistra. Con tutta calma, il fenomeno di San Candido recupera la coordinazione, lascia rimbalzare la risposta di Tien e schiaccia, con tutta la calma del mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sinner, "ma cosa fa con la mano?": il colpo che sconvolge Indian Wells

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