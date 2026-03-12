Al torneo di Indian Wells, il tennista indossa una maglia e scarpe rosa, richiamando l’atmosfera primaverile. La scelta di abbigliamento suscita reazioni divergenti tra il pubblico e gli appassionati, alcuni apprezzano l’originalità, altri preferiscono uno stile più tradizionale. La presenza del giocatore in questa tenuta si fa notare tra i partecipanti.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Qualcuno su Instagram lo ha definito The Pink Panter, Jim Courier, commentatore del torneo di Indian Wells, sostiene che il rosa sia meglio del color senape visto agli Austrialan Open, «ma un colore pastello non si addice alla sua carnagione chiara». Ebbene sì, stiamo davvero parlando della nuance scelta da Jannik Sinner per il kit di gioco con cui è sceso in campo a Indian Wells, dove stasera incontrerà Learner Tien ai quarti di finale. Anche il suo Rolex è in oro rosa, ma questa è un'altra storia: Sinner usa lo stesso modello da sempre C'è un motivo preciso per cui Nike ha scelto il rosa per la maglia e per le scarpe di Jannik, un rosa particolare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sinner in maglia e scarpe rosa a Indian Wells fa molto primavera, ma non piace a tutti

Articoli correlati

Sinner in maglia rosa piace a molti, ma non a tuttiAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

“Cos’è che non ti piace della vita da tennista?”: Sinner fa ridere tutta la sala stampa a Indian WellsJannik Sinner risponde schiettamente a una domanda fattagli durante la conferenza successiva alla vittoria su Shapovalov a Indian Wells: in sala...

Approfondimenti e contenuti su Indian Wells

Temi più discussi: Sinner-Svrcina a Indian Wells, il risultato: 6-1, 6-1. Tutto facile per Jannik al debutto: Mi mancava questo torneo; Indian Wells, Sinner in campo con Darderi e accanto c'è Alcaraz: Le stelle si allineano...; Sinner in maglia e scarpe rosa a Indian Wells fa molto primavera, ma non piace a tutti; Sinner avanza a Indian Wells: le foto del match con Svrcina.

Indian Wells 2026: quando e a che ora gioca Sinner contro Tien e dove vederlo in tvNON È STATA UNA PASSEGGIATA, su questo non c'è dubbio. Ma Sinner agli ottavi di finale di Indian Wells ha confermato ancora una volta perché abiti i piani altissimi del ranking mondiale, piegando la ... style.corriere.it

Dove vedere Sinner oggi in tv a Indian Wells: stanotte la sfida contro Shapovalov, due canali per la direttaSinner contro il canadese Shapovalov questa sera: in palio gli ottavi di finale di Indian Wells, torneo tennistico californiano del Masters 1000. goal.com

Sinner, l'allenamento alla vigilia del match contro Tien all'Atp Indian Wells. VIDEO #SkySport #Tennis #Sinner #IndianWells x.com

Tra il grande calcio europeo, il tennis di Indian Wells, le gare delle Paralimpiadi e la pallavolo internazionale, la giornata dell’11 marzo offre un palinsesto ricco per tutti gli appassionati https://ebx.sh/6YfcP9 - facebook.com facebook