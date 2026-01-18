Cesena 2024 | Cultura motore di crescita e coesione Una mozione per blindare gli investimenti

Il gruppo consiliare Cesena 2024 annuncia la presentazione di una mozione strategica in vista del prossimo consiglio comunale. L’obiettivo è consolidare l’impegno della città nella promozione culturale come elemento chiave per lo sviluppo economico e la coesione sociale. La proposta mira a garantire investimenti stabili e sostenibili nel settore culturale, rafforzando il ruolo della cultura come motore di crescita e di unità per Cesena.

