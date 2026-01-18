Cesena 2024 | Cultura motore di crescita e coesione Una mozione per blindare gli investimenti
Il gruppo consiliare Cesena 2024 annuncia la presentazione di una mozione strategica in vista del prossimo consiglio comunale. L’obiettivo è consolidare l’impegno della città nella promozione culturale come elemento chiave per lo sviluppo economico e la coesione sociale. La proposta mira a garantire investimenti stabili e sostenibili nel settore culturale, rafforzando il ruolo della cultura come motore di crescita e di unità per Cesena.
Il gruppo consiliare Cesena 2024 annuncia la presentazione di una mozione strategica in vista del prossimo consiglio comunale. L’obiettivo è definire, tra le priorità dei prossimi anni, un impegno concreto sulla destinazione delle risorse e sulla pianificazione degli investimenti sulle attività. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Giuli: “La cultura è motore di sviluppo, coesione sociale e crescita sostenibile”
Leggi anche: Vetrine spente, approvata la mozione di Cesena 2024: "Installazioni artistiche, digitali e musicali tutto l'anno"
Forlì-Cesena per la Cultura 2028 Segui il percorso di candidatura di Comune di Forlì a Capitale Italiana della Cultura 2028, promossa insieme al Comune di Cesena. #FCC2028 #ForliCesenaPerLaCultura #CapitaleItalianaDellaCultura #Forlì #Cesena - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.