Cesena 2024 | Cultura motore di crescita e coesione Una mozione per blindare gli investimenti

Da cesenatoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo consiliare Cesena 2024 annuncia la presentazione di una mozione strategica in vista del prossimo consiglio comunale. L’obiettivo è consolidare l’impegno della città nella promozione culturale come elemento chiave per lo sviluppo economico e la coesione sociale. La proposta mira a garantire investimenti stabili e sostenibili nel settore culturale, rafforzando il ruolo della cultura come motore di crescita e di unità per Cesena.

Il gruppo consiliare Cesena 2024 annuncia la presentazione di una mozione strategica in vista del prossimo consiglio comunale. L’obiettivo è definire, tra le priorità dei prossimi anni, un impegno concreto sulla destinazione delle risorse e sulla pianificazione degli investimenti sulle attività. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Giuli: “La cultura è motore di sviluppo, coesione sociale e crescita sostenibile”

Leggi anche: Vetrine spente, approvata la mozione di Cesena 2024: "Installazioni artistiche, digitali e musicali tutto l'anno"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.