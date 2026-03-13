Sì degli Usa al petrolio russo Militare francese ucciso a Erbil esplosioni a Teheran e Dubai Dalla Cina aiuti umanitari all' Iran

Gli Stati Uniti hanno approvato l'importazione di petrolio russo, mentre un militare francese è stato ucciso a Erbil. A Teheran e Dubai sono state segnalate esplosioni, e la Cina ha inviato aiuti umanitari all'Iran. Nell'ultima giornata, l'IDF ha condotto 20 attacchi su larga scala nell'Iran centrale e occidentale, colpendo più di 200 obiettivi, tra cui lanciamissili balistici, sistemi di difesa e siti di produzione di armi.

L'Idf ha annunciato di aver completato nelle ultime 24 ore 20 attacchi su larga scala nell'Iran centrale e occidentale centrando "oltre 200 obiettivi del regime terroristico iraniano, compresi lanciamissili balistici, sistemi di difesa e siti di produzione di armi". Poco prima le stesse forze di difesa avevano annunciato di aver colpito un membro di Hezbollah a Beirut. Intanto attacchi israelo-statunitensi hanno colpito diverse aree di Teheran. Lo riportano i media locali. Un militare francese è morto durante un attacco nella regione di Erbil, in Iraq. I pasdaran: "Le nuove proteste avranno risposta più dura che a gennaio" Il Corpo... 🔗 Leggi su Feedpress.me

