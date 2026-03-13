Serie A Torino-Parma 4-1 Granata travolgenti | gol e highlights

Nel match di venerdì sera allo stadio Olimpico Grande Torino, il Torino ha battuto il Parma con un punteggio di 4-1, segnando un risultato importante in classifica. La squadra di casa ha realizzato più gol rispetto agli avversari, ottenendo così tre punti fondamentali. La partita ha visto i granata dominare l'incontro e conquistare una vittoria convincente davanti al proprio pubblico.

Il Torino ritrova sorriso, gol e punti pesanti. Nella sfida del venerdì sera allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata superano con autorità il Parma per 4-1 e compiono un passo significativo verso la permanenza in Serie A. Una vittoria netta, costruita soprattutto nella ripresa, che consente alla squadra di portarsi a nove punti dalla zona retrocessione e a una sola lunghezza proprio dagli emiliani. Il successo arriva in un clima particolare: sugli spalti pesa infatti l’assenza del tifo organizzato granata, che ha deciso di disertare la partita. Nonostante l’atmosfera insolita, la squadra riesce comunque a regalare spettacolo e concretezza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Serie A, Parma-Juventus 1-4. Bianconeri travolgenti: gol e highlightsLa Juventus espugna il Tardini con una prestazione autoritaria e supera il Parma per 4-1. Leggi anche: Serie A, Genoa-Torino 3-0. Granata stesi a Marassi: gol e highlights Approfondimenti e contenuti su Serie A Torino Parma 4 1 Granata... Temi più discussi: SERIE A ENILIVE | TORINO-PARMA: INFO PREVENDITA SETTORE OSPITI; Pronostico Torino-Parma quote analisi 29ª giornata Serie A; Torino-Parma: probabili formazioni e statistiche; Torino-Parma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale. Gli emiliani schierano Pellegrino centravanti, granata con Ismajli a guidare la difesaTre punti per guardare la classifica con maggiore serenità, quattro gol per far divertire chi è andato allo stadio. Dopo il ko di Napoli, il Torino si scuote, batte il Parma 4-1, centra la seconda vit ... gazzetta.it LIVE Torino-Parma 3-1 Serie A 2025/2026: Parma cambia con EstévezAttualmente il Torino si trova 13° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte); invece il Parma si trova 12° in classifica con 34 punti (frutto di 8 vittorie, 10 ... sport.virgilio.it Serie A, Torino-Parma 4-1: importante successo granata in chiave salvezza Partite di cartello: domani Inter-Atalanta, Udinese-Juventus, domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona - facebook.com facebook Dove vedere Torino-Parma di serie A in tv e streaming x.com