Serie A Parma-Juventus 1-4 Bianconeri travolgenti | gol e highlights

La Juventus conquista il Tardini con un 4-1 che non lascia spazio a dubbi. I bianconeri dominano la partita dall’inizio alla fine, segnando gol e mostrando grande solidità. Il Parma subisce e fatica a reagire, mentre la Juventus si prende i tre punti con autorità, confermando il suo momento positivo in campionato.

La Juventus espugna il Tardini con una prestazione autoritaria e supera il Parma per 4-1. Una vittoria netta, costruita con intensità, qualità e cinismo, che conferma il buon momento dei bianconeri e regala tre punti pesanti in trasferta. Protagonista assoluto Bremer, autore di una doppietta, con i sigilli di Weston McKennie e David a completare il poker. L’avvio è tutto di marca juventina. La squadra di Luciano Spalletti parte forte e prende subito il controllo del gioco. Dopo pochi minuti Kalulu sfonda a destra e serve Conceicao, la cui conclusione viene deviata in angolo da Corvi. Poco dopo è ancora la Juve a sfiorare il vantaggio: Yildiz verticalizza per McKennie, che appoggia per Conceicao, il cui sinistro potente si stampa sulla traversa.🔗 Leggi su Torinotoday.it

La partita tra Juventus Women e Parma si è conclusa con un risultato di 3-0, confermando la forza e la determinazione della squadra torinese.

