Olimpiadi 2026 la crisi climatica colpisce i Giochi invernali | sempre meno neve di qui a metà secolo

Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, la crisi climatica si fa sentire. Le temperature in montagna aumentano e la neve scarseggia sempre di più. Uno studio del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici prevede che, entro il 2050, la neve potrebbe dimezzarsi, con un calo del 38%. La situazione mette a rischio lo svolgimento dei giochi, già complicato dai cambiamenti climatici in corso.

Alle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina entra in gioco la crisi climatica. E’ sempre più caldo in montagna e c’è sempre meno neve tanto che – secondo uno studio (sugli impatti dei cambiamenti climatici nella provincia di Belluno dove risiede proprio Cortina ) che ha coinvolto i ricercatori del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc) – si ridurrà del 38% di qui alla metà del secolo. Per i prossimi anni si prevede che l’area alpina in cui si svolgeranno le Olimpiadi invernali potrebbe registrare entro metà secolo una riduzione del 37,9% dei giorni disponibili per la produzione di neve nel periodo 2036-2065 e un calo del 9,5% dei giorni di copertura nevosa, in uno scenario di emissioni intermedio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

