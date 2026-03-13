Secondo me… Grande Fratello Vip perché Selvaggia Lucarelli opinionista | parla la famosa della tv

La nuova stagione del Grande Fratello Vip 2026 si avvicina, portando con sé diverse novità e un cast di commentatori che già fa parlare. Tra questi, Selvaggia Lucarelli ricoprirà il ruolo di opinionista, suscitando curiosità tra i fan del reality. La presenza di questa figura si inserisce nel quadro di un’edizione che promette di essere particolarmente discussa.

La nuova stagione del Grande Fratello Vip 2026 si prepara a tornare in televisione con numerose novità e con un cast di commentatori destinato a far discutere. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, affiancata da un parterre di opinionisti che promette scintille. Tra questi spicca il nome di Selvaggia Lucarelli, che siederà accanto alla giornalista Cesara Buonamici per commentare le vicende dei concorrenti all’interno della Casa più spiata d’Italia. >> Roberta Bruzzone, l’annuncio su Milo Infante: crolla tutto. Cosa sta succedendo Proprio l’ingresso della Lucarelli nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip è già diventato uno degli argomenti più chiacchierati del momento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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In onda da martedì 17 marzo alle 21.30 su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi: «Sono tipo Mark Caltagirone, non sai mai se ci sono veramente, vado a periodi» - facebook.com facebook

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