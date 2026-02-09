Addio signora Lutto nel cinema se n’è andata una famosa attrice

La morte di un’attrice simbolo del cinema horror degli anni Settanta ha scosso il mondo dello spettacolo. Era diventata famosa per i ruoli intensi e spesso scioccanti, che le hanno fatto guadagnare il soprannome di “Signora dell’horror”. La sua voce si spegne dopo una lunga carriera, lasciando un vuoto tra i fan e gli appassionati di genere.

Negli anni '70 il suo volto era diventato familiare agli appassionati di cinema di genere, grazie a una serie di ruoli estremi e disturbanti che le avevano cucito addosso un soprannome destinato a durare nel tempo: la "Signora dell'horror". Un'etichetta nata lontano dai riflettori delle grandi produzioni, dentro film a basso budget capaci però di lasciare un segno profondo nell'immaginario collettivo, trasformandola in una presenza cult per un'intera generazione di spettatori. Per anni la sua carriera è rimasta legata a personaggi inquieti, spesso ambigui, sempre intensi.

