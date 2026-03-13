Scuola i bambini parlano solo arabo e Lev l’ucraino resta solo

Nella scuola di San Siro i bambini comunicano principalmente in arabo, mentre la lingua ucraina di Lev rimane isolata e poco utilizzata. I manifesti affissi alle bacheche sono tutti scritti in arabo, così come le conversazioni tra alcuni genitori avvengono in questa lingua. La presenza di Lev che parla ucraino sembra meno coinvolta nelle attività scolastiche e nelle comunicazioni quotidiane.

di Filippo Facci – Accompagno mia figlia a una festicciola nei giardinetti di Piazza Guardi (zona Argonne-Corsica) perché è il compleanno di Lev, 8 anni, bambino ucraino figlio di una coppia scappata dalla guerra che sino all'anno scorso era in classe appunto con mia figlia. La madre di Lev mi spiega che la loro casa, in Ucraina, è stata distrutta dai bombardamenti e che in ogni caso non potrebbero tornare perché le macerie risultano gravate da tasse che la burocrazia non ha mai interrotto. Non è questo il punto. Alla festicciola siamo solo tre padri italiani e però guardiamo bambini di ogni colore perfettamente integrati che si parlano in italiano.

