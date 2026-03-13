Scontro Renzi-Urso in Senato davanti agli studenti di Morbegno

Ieri al Senato si è svolto un question time che ha visto uno scontro tra Renzi e Urso, con un confronto acceso tra i due politici. La seduta è stata seguita anche da una delegazione di studenti dell’Istituto “Saraceno-Romegialli” di Morbegno, presente tra il pubblico durante i lavori. L’evento ha attirato l’attenzione delle tribune e ha suscitato reazioni tra i presenti.

Al question time presenti gli studenti del “Saraceno-Romegialli”. Il leader di Italia Viva li cita più volte durante il duro dibattito con il ministro: "Ragazzi studiate. È un caso che costui sia diventato ministro". Il video Una seduta del question time particolarmente accesa, ieri al Senato, seguita dalle tribune anche da una delegazione di studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Saraceno-Romegialli” di Morbegno. I giovani valtellinesi hanno assistito in diretta allo scontro politico tra il senatore di Italia Viva Matteo Renzi e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, con il loro nome citato più volte durante il botta e risposta in Aula. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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